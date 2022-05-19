Мехико, , 06:20 — REGNUM Новые судебные иски в отношении производителей огнестрельного оружия из США готовятся правительством Мексики, 18 мая сообщила газета Milenio со ссылкой на мексиканского министра иностранных дел Марсело Эбрарда.

Оружие Цитата из к/ф «Оружейный барон». Реж. Эндрю Никкол. 2005. Германия — США — Франция

Он напомнил, что власти латиноамериканской страны уже направили в суд одно такое заявление. По информации мексиканского правительства в Мексику с 2010 по 2020 год нелегально ввезли от 2,5 млн до 3 млн единиц огнестрельного оружия, которые, по большей части, попали в руки преступных группировок.

Около 70% от указанного потока приходится на США.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не будет поставлять вооружения на Украину.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мексики объявил, что не будет вооружать Украину