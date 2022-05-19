Мехико, 19 мая 2022, 06:20 — REGNUM Новые судебные иски в отношении производителей огнестрельного оружия из США готовятся правительством Мексики, 18 мая сообщила газета Milenio со ссылкой на мексиканского министра иностранных дел Марсело Эбрарда.
Он напомнил, что власти латиноамериканской страны уже направили в суд одно такое заявление. По информации мексиканского правительства в Мексику с 2010 по 2020 год нелегально ввезли от 2,5 млн до 3 млн единиц огнестрельного оружия, которые, по большей части, попали в руки преступных группировок.
Около 70% от указанного потока приходится на США.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не будет поставлять вооружения на Украину.
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