Молдавия, , 06:12 — REGNUM Уголовное дело в отношении экс-президента Молдавии Игоря Додона возбудила генпрокуратура страны. Об этом 18 мая сообщила официальный представитель ведомства Мариана Керпек в ходе брифинга.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Керпек, экс-глава государства подозревается в коррупции. Официальный представитель генпрокуратуры Молдавии уточнила, что исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу отдал распоряжение начать уголовное преследование в связи с появлением в публичном пространстве видеозаписей, сделанных на скрытую камеру в 2019 году.

На видеозаписи, о которой идёт речь, олигарх Владимир Плахотнюк, бывший тогда лидером Демократической партии, обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Бизнесмен сделал попытку передать Додону некий чёрный пакет, в котором, предположительно, была крупная денежная сумма.

Экс-президент Молдавии взятку принять отказался, но оппозиция всё равно выдвинула в отношении него обвинения в коррупции.

В ответ на обвинения Додон заявил, что считает их попыткой нынешних властей сместить фокус внимания жителей страны с собственных провалов во внешней и внутренней политике. Также экс-глава Молдавии отметил, что бежать из страны не планирует, готов к любым мерам в отношении него и собирается дать «решительный бой» своим оппонентам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент Молдавии Додон получил протокол о правонарушении за ношение георгиевской ленты в День Победы.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон получил протокол о правонарушении за георгиевскую ленту