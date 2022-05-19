Пекин, 19 мая, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Китай примет решительные меры по защите своих интересов в случае попыток вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела республики, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности, и мы воплотим наши слова в реальность», — заявил он.

Ян Цзечи добавил, что Вашингтон уже неоднократно предпринимал попытки вмешательства во внутренние дела Китая. Он отметил, что в настоящее время одним из наиболее важных вопросов в отношениях между Вашингтоном и Пекином является вопрос Тайваня. Политик предупредил, что США ждут опасные последствия, если Вашингтон и в дальнейшем продолжит заигрывать с Тайбэем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал страны G7 перестать вмешиваться в дела КНР и распространять дезинформацию в отношении Пекина. В китайском МИД подчеркнули, что позиция Пекина по вопросам Тайваня и Гонконга является последовательной.