Владивосток, 19 мая 2022, 06:07 — REGNUM В Приморье 19 мая два человека пытались свети счеты с жизнью, одному удалось, другого спасли.
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По информации региональных телеграм-каналов, пытку суицида совершила федеральный судья Уссурийского районного суда, спрыгнув с железнодорожного моста в Уссурийске. Женщина выжила, находится в реанимации.
Отмечается, что уже судья второй раз пытается уйти из жизни.
Утром 19 мая мужчина упал с Русского моста во Владивостоке. От полученных травм скончался.
Официальной информации от правоохранителей пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Череповце водолазы нашли тело упавшей с моста 14-летней девочки.