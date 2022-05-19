Владивосток, , 06:07 — REGNUM В Приморье 19 мая два человека пытались свети счеты с жизнью, одному удалось, другого спасли.

Вантовый мост Дарья Драй © ИА REGNUM

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По информации региональных телеграм-каналов, пытку суицида совершила федеральный судья Уссурийского районного суда, спрыгнув с железнодорожного моста в Уссурийске. Женщина выжила, находится в реанимации.

Отмечается, что уже судья второй раз пытается уйти из жизни.

Утром 19 мая мужчина упал с Русского моста во Владивостоке. От полученных травм скончался.

Официальной информации от правоохранителей пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Череповце водолазы нашли тело упавшей с моста 14-летней девочки.