Владивосток, 19 мая, 2022, 06:07 — ИА Регнум. В Приморье 19 мая два человека пытались свети счеты с жизнью, одному удалось, другого спасли.

Дарья Драй ИА REGNUM Вантовый мост

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По информации региональных телеграм-каналов, попытку суицида совершила федеральный судья Уссурийского районного суда, спрыгнув с железнодорожного моста в Уссурийске. Женщина выжила, находится в реанимации.

Отмечается, что судья уже второй раз пытается уйти из жизни.

Утром 19 мая мужчина упал с Русского моста во Владивостоке. От полученных травм скончался.

Официальной информации от правоохранителей пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Череповце водолазы нашли тело упавшей с моста 14-летней девочки.