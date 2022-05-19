Каракас, 19 мая, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Партия из 2,5 млн доз российских вакцин против гриппа передана Венесуэле, 18 мая сообщили в пресс-службе посольства России в Каракасе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Указанное количество входит в 9,5 млн доз препаратов, которые РФ обязалась поставить латиноамериканской республике с 2019 года. Завершающую партию в Каракасе встречали российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, генеральный директор Латиноамериканского института биотехнологии МECHNIKOV в Никарагуа Станислав Уйба, а также заместители венесуэльских министров иностранных дел и здравоохранения Даниэла Родригес и Хесус Брито.

Родригес от имени своей страны выразила благодарность России за помощь латиноамериканскому государству.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая партия российских вакцин против гриппа для Венесуэлы прибыла в Каракас в середине апреля. В нее также вошло 2,5 млн доз.

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