Херсон, Украина, , 06:03 — REGNUM Украинские боевики перед бегством из Херсона прятали оружие и боеприпасы в домах у мирных граждан, заявила одна из жительниц города, у которой российские военные изъяли пулемет.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Знакомая из села попросила пустить двух мужчин переночевать на один день. Они приехали на машине — двое взрослых мужчин — Дима и Олег, и остались. Дома места мало, я ушла к детям ночевать. Утром пришла, спрашиваю: «Вы не собираетесь?» Нет, не собираются. Они были недовольны… пошли, поговорили и заносят мне в дом, говорят, у нас железяки. А там два больших автомата. Я говорю, зачем мне надо, у меня дети», — приводит ее слова РИА Новости.

Женщина добавила, что к ней приезжал некий мужчина, которые попросил оставить коробку с вещами на чердаке. В самой коробке при этом оказалась полицейская форма и бронежилет. Женщина дождалась прихода в город российских военнослужащих, чтобы сдать им оружие и боеприпасы. Она отметила, что российские военные вели себя корректно, саму женщину не обвиняли в хранении оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая российские военнослужащие организовали эвакуацию из Херсонской области в Россию 127 мирных граждан различных государств. Их вывезли на автобусах и личных автомобилях в сопровождении военных.