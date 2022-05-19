Москва, , 06:03 — REGNUM В четверг, 19 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 20 мая в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер северо-западный, западный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Ночью — северный, северо-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +10… +15 °C днём. Ночью — +0… +5 °C, местами заморозки до −1 °C.

В пятницу, 20 мая, днём в столице ожидается +13… +15 °C, по области +11… +16 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C, местами заморозки до −1 °C.

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