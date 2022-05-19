Тбилиси, 19 мая, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Правоохранительными органами Грузии за незаконное присвоение крупной суммы с использованием своего служебного положения задержан бухгалтер средней школы села Дерцели Адигенского муниципалитета, сообщает 18 мая пресс-служба грузинской прокуратуры.

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Расследование показало, что в 2019—2021 годах бывший бухгалтер государственной школы, используя своё служебное положение, перевёл и присвоил крупную сумму в размере 142 629,7 лари ($ 48 000) со школьного банковского счёта на свой собственный счёт, которую потом тратил на азартные игры и в различных коммерческих и развлекательных заведениях.

Прокуратурой предъявлено обвинение по уголовной статье, которая предусматривает от 7 до 11 лет лишения свободы.

Напомним, что игромания приобрела в Грузии огромные масштабы, и борьбой с ней вынуждено заниматься грузинской правительство.