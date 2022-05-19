Петропавловск-Камчатский, 19 мая, 2022, 05:50 — ИА Регнум. На Камчатке продолжается активность вулкана Карымский, который утром 19 мая выбросил столб пепла высотой до восьми километров. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

41.mchs.gov.ru Карымский вулкан

По данным учёных, при высоте вулкана 1469 метров высота пеплового столба достигала около восьми тысяч метров, что привело к распространению пепла на большое расстояние.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН «Пепловый шлейф распространился в восточном направлении на 200 километров».

Вулкан Карымский расположен на востоке полуострова Камчатка, на расстоянии 115 километров от Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 5700 метров над уровнем моря. 18 мая высота выброса пепла составила около трёх километров.