Токио, , 05:41 — REGNUM Власти Японии намерены направить не менее 18 тыс. сотрудников полиции для охраны порядка в Токио на время визита американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Полицейских задействуют для охраны порядка и предотвращения терактов. Для управления такой группировкой в Токио уже создали особый штаб по организации безопасности мероприятия. Особое внимание японские власти уделят охране аэропортов, вокзалов, а также других мест массового присутствия людей. Также над японской столицей ограничат полеты беспилотных летательных аппаратов и введут ограничения в городе на передвижение транспорта.

Уточняется, что глава Белого дома США приедет в Японию 22 мая и пробудет по 24 мая в японской столице. В городе будет проходить и саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), который посетят главы Австралии и Индии.