Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 19 мая, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Парапланериста, упавшего в реку возле Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком АО, ищут спасатели. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Параплан

Сообщение об упавшем в реку Седэ-Яха в черте города Новый Уренгой параплане с находящимся на нём человеком поступило спасателям от очевидца вечером 18 мая. В настоящее время идёт поисково-спасательная операция, в которой задействованы сотрудники регионального отделения МЧС, ОМВД России по городу Новый Уренгой, Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

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