Благовещенск, , 05:38 — REGNUM В Приамурье задержали заместителя главы Белогорска по жилищно-коммунальному хозяйству. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в областной прокуратуре.

Задержание Publicdomainpictures.net

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По версии следствия, он давал указания руководителю Управления ЖКХ Белогорска, которая уже осуждена на 1,5 года лишения свободы. Женщина, нарушая закон, заключила два муниципальных контракта с индивидуальным предпринимателем на ремонт улиц в городе. Затем заключила ещё и дополнительные соглашения к ним, которыми изменялись условия и порядок авансирования. Затем без проведения экспертизы приняла выполненные работы. Экспертизы доказали, что стоимость фактически выполненных работ не соответствовала требованиям заключенных контрактов. В данном случае подозреваемый являлся подстрекателем.

В период с декабря 2020 года и по октябрь 2021 года он создал преимущества для своего сына, а точнее компании которую он возглавлял — с ней был заключен контракт на благоустройство центральной аллеи парка «Амурсельмаш».

Бывший замглавы задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области вынесен приговор по нашумевшему уголовному «лесному» делу о незаконной массовой лесной вырубке в заказнике «Туколонь» экс-министру лесного комплекса Сергею Шеверде и другим фигурантам.