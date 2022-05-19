Анадырь, 19 мая, 2022, 05:39 — ИА Регнум. На реках Билибинского и Анадырского районов началось весеннее половодье. Его пик прогнозируется на ближайшие 7-10 дней, сообщил в телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

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«Зима была малоснежной, поэтому ситуация в этом году более спокойная. В Билибинском районе на реках ледоход. Подтопления не ожидается.

На особом контроле ситуация в Ваегах и Марково. Река Майн вскрылась ото льда, образуются заторы. Вода на отметке 1010 см (на 60 см выше уровня неблагоприятного явления). Подтоплены ближайшие к воде территории, дорога к базе ГСМ, вертолётная площадка. Ситуация под контролем МЧС.

В Марково вода постепенно прибывает. Фактическая отметка в норме, подъём ожидаем в ближайшие дни. Все службы в состоянии повышенной готовности», — написал Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Олекминском районе Якутии есть угроза подтопления села Хоринцы — наблюдается подъём уровня воды из-за затора на реке Лена.