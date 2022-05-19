Вашингтон, 19 мая 2022, 05:33 — REGNUM Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский предполагает, что в текущем году страна получит только половину от объёма собираемого ранее урожая. Об этом он заявил 18 мая в ходе выступления на министерской конференции по продовольственной безопасности, организованной США.
По словам министра, «следующая посевная кампания озимых находится под угрозой» из-за военных действий на Украине. Но на самом деле, «на кону этим летом» будет судьба трёх урожаев.
Сольский, подчеркнул, что наиболее угрожающей ситуация будет для стран Азии и Африки, «которые импортировали злаковые в основном с Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор штата Южная Каролина (США) республиканец Дэвид Бизли, в настоящее время являющийся исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН, призвал президента России Владимира Путина открыть доступ к морским портам на Украине для обеспечения вывоза зерна.
О намерении «помочь» Украине опустошить её зернохранилища и вывезти украинское зерно в Европу ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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