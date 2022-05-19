Вашингтон, 19 мая, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский предполагает, что в текущем году страна получит только половину от объёма собираемого ранее урожая. Об этом он заявил 18 мая в ходе выступления на министерской конференции по продовольственной безопасности, организованной США.

Цитата из кф «Педагогическая поэма». реж. Алексей Маслюков, Мечислава Маевская. 1955. СССР Урожай

Николай Сольский «В этом году мы ожидаем, что урожаи составят 50% от прошлогодних значений».

По словам министра, «следующая посевная кампания озимых находится под угрозой» из-за военных действий на Украине. Но на самом деле, «на кону этим летом» будет судьба трёх урожаев.

Сольский подчеркнул, что наиболее угрожающей ситуация будет для стран Азии и Африки, «которые импортировали злаковые в основном с Украины».

Николай Сольский «Готовы ли мы платить $500, $600, $700 за тонну? Ситуация критическая».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор штата Южная Каролина (США) республиканец Дэвид Бизли, в настоящее время являющийся исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН, призвал президента России Владимира Путина открыть доступ к морским портам на Украине для обеспечения вывоза зерна.

О намерении «помочь» Украине опустошить её зернохранилища и вывезти украинское зерно в Европу ранее заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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