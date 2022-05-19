Вашингтон, 19 мая, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Промедление с заключением новой ядерной сделки по Ирану со стороны США может грозить новой войной на Ближнем Востоке, заявили бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солано и экс-глава правительства Швеции Карл Бильдт в статье для газеты The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По их словам, признание со стороны Вашингтона Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, а также включение в переговоры по ядерной сделке вопросов, не затрагивающих атомную отрасль, сорвут заключение нового соглашения. Политики отмечают, что Европа продолжает прилагать усилия по заключению сделки с 2015 года.

«Теперь европейцы снова стали локомотивом переговорных усилий в надежде положить конец ядерному кризису и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

Авторы указывают, что администрация президента США Джо Байдена продолжает медлить с возобновлением ядерной сделки с Ираном. По их мнению, Белый дом может ввергнуть Соединенные Штаты и их европейских союзников в новый масштабный конфликт на Ближнем Востоке.