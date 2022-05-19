Нефтеюганск, Югра, 19 мая, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Мария Бутина обратилась в полицию из-за памятки о признаках вербовки, размещённой на сайте администрации Нефтеюганска (Югра). Об этом парламентарий заявила в своём телеграм-канале.

Pavel Starikov Мария Бутина

«Мои подписчики обратили внимание на материал на сайте г. Нефтеюганска, где некие персонажи разместили «инструкцию по вербовке», утащив её с украинских пабликов. В статье жители Донбасса и россияне приравнивались к террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обратилась в МВД. Отработали в ночь: к 8 утра статью убрали с сайта. Благодарю коллег за оперативность, граждан — за бдительность», — сообщает Мария Бутина.

Также народная избранница просит считать её пост «официальным обращением в МВД».

«Призываю найти и привлечь к ответственности виновных в распространении вредительской информации: халатность или злой умысел — не важно, виновные должны понести наказание», — считает Мария Бутина.

Она отметила, что это не первый случай, когда кибердружинники из гражданских сработали вместе с полицией и пресекли информационную диверсию.

«Так держать, товарищи!» — напутствовала бдительных граждан Бутина.

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