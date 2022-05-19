Хьюстон, США, , 05:11 — REGNUM Вопрос с возобновлением банковского обслуживания решило генконсульство России в американском городе Хьюстоне. Об этом 18 мая сообщил журналистам генеральный консул Александр Захаров.

Здание, в котором находится генконсульство России в Хьюстоне WhisperToMe

Российский дипломат уточнил, что решить вопрос с финансовой организацией удалось, благодаря совместным усилиям руководства МИД России и посольства России в США. По словам Захарова, информация о согласии на открытие счёта была получена на днях. Какой конкретно банк откроет счёт российскому генконсульству, не уточняется.

Напомним, 24 марта посол России в США Анатолий Антонов сообщил о заморозке Bank of America счетов российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что такое решение было принято банком не без «прямого указания Госдепа США».

Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило о решении проблемы со счётом в начале мая. Как уточнил врио генконсула Вячеслав Славкин, счёт российскому диппредставительству был открыт в Citibank.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генконсульство России в Хьюстоне продолжает работу в штатном режиме, несмотря на психологическое давление и блокировку банковских счетов.

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