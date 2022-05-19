Хабаровск, , 05:16 — REGNUM Воздушные автомобильные фильтры будут производить в Хабаровске из отечественного сырья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Хабаровского края.

Поток машин Дарья Драй © ИА REGNUM

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Выпуск популярной у автомобилистов продукции хабаровская компания освоила ещё в 2016 году. Сейчас предприятие перестраивает производство с учётом использования отечественных материалов.

Так, резиновые элементы фильтров, которые делались из китайского сырья, теперь будут выпускать из российского. Доля отечественного сырья в готовой продукции составит 50%. Общий объём инвестиций в проект — более 110 млн рублей.

Компания выпускает 30-35 тыс. фильтров в месяц. Планируется нарастить выпуск до 60 тыс. единиц. Продукцию будут отправлять в регионы Дальнего Востока, в Новосибирскую область и Красноярский край.

Как сообщало ИА REGNUM, более 260 инновационных проектов развиваются на территории технопарка «Жигулевская долина» в Самарской области.