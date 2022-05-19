Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Проблемы в сфере продовольственной безопасности в мире начались задолго до начала военной спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины и прямо связаны с подрывными действиями стран Запада, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Ответы посла на вопросы СМИ пресс-служба посольства 18 мая публикует в своём Telegram-канале.

Анатолий Антонов МИД России

Анатолий Антонов «Продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугублённые последствиями пандемии COVID-19. Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине».

По мнению посла, обострили проблему односторонние и нелегитимные антироссийские санкции, «которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий», а также нарушили мировые цепочки поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор штата Южная Каролина (США) республиканец Дэвид Бизли, в настоящее время являющийся исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН, призвал президента России Владимира Путина открыть доступ к морским портам на Украине для обеспечения вывоза зерна.

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