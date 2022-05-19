Тбилиси, , 14:35 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провёл встречу с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщает 18 мая gov. ge.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

На встрече Гарибашвили говорил о важности подачи заявки Грузии на вступление в ЕС и заполнения полученной от Евросоюза анкеты.

Гарибашвили поблагодарил Борреля за «твёрдую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии».

Напомним, что до встречи с Боррелем Гарибашвили провёл переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.