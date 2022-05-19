Глава дипломатии ЕС принял премьер-министра Грузии
Тбилиси, 19 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провёл встречу с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщает 18 мая gov. ge.
Иван Шилов ИА REGNUM
Жозеп Боррель
На встрече Гарибашвили говорил о важности подачи заявки Грузии на вступление в ЕС и заполнения полученной от Евросоюза анкеты.
Гарибашвили поблагодарил Борреля за «твёрдую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии».
Напомним, что до встречи с Боррелем Гарибашвили провёл переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.