Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк в качестве нового американского посла на Украине, сообщается на сайте законодательного органа.

Бриджит Бринк и бывший временный поверенный в делах США в Белоруссии Боб Райли Пресс-служба посольства США в Белоруссии

Ее выдвинул глава Белого дома Джо Байден. В ближайшее время Бринк должны привести к присяге.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве возобновили работу не менее 37 иностранных посольств.

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