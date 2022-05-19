Вашингтон, 19 мая 2022, 05:00 — REGNUM Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк в качестве нового американского посла на Украине, сообщается на сайте законодательного органа.
Ее выдвинул глава Белого дома Джо Байден. В ближайшее время Бринк должны привести к присяге.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве возобновили работу не менее 37 иностранных посольств.
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