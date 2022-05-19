Вашингтон, 19 мая, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк в качестве нового американского посла на Украине, сообщается на сайте законодательного органа.

Пресс-служба посольства США в Белоруссии Бриджит Бринк и бывший временный поверенный в делах США в Белоруссии Боб Райли

Ее выдвинул глава Белого дома Джо Байден. В ближайшее время Бринк должны привести к присяге.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве возобновили работу не менее 37 иностранных посольств.