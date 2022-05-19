Местные органы власти Китая выпустили облигаций на $250 млрд
Пекин, 19 мая, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Местные органы власти Китая выпустили облигаций на сумму более 1,69 трлн юаней (около $250,66 млрд) за первые четыре месяца этого года, показали данные Министерства финансов КНР, передает 18 мая агентство Синьхуа.
Из общего объема выпуск общих облигаций составил 289 млрд юаней, в то время как объем выпуска специальных облигаций за этот период превысил 1,4 трлн юаней, показали данные. По данным министерства, облигации были выпущены со средним сроком выпуска 14,2 года и средней процентной ставкой 3,09% в период с января по апрель.
Только в апреле страна выпустила облигации местного правительства на 120,8 млрд юаней. В конце прошлого месяца непогашенный долг местных органов власти Китая составлял почти 32,29 трлн юаней, что соответствует официальному пределу в 37,65 трлн юаней на этот год, сообщило министерство.