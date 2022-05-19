Пекин, 19 мая, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Местные органы власти Китая выпустили облигаций на сумму более 1,69 трлн юаней (около $250,66 млрд) за первые четыре месяца этого года, показали данные Министерства финансов КНР, передает 18 мая агентство Синьхуа.

Облигация российского внутреннего выигрышного займа. 1992

Из общего объема выпуск общих облигаций составил 289 млрд юаней, в то время как объем выпуска специальных облигаций за этот период превысил 1,4 трлн юаней, показали данные. По данным министерства, облигации были выпущены со средним сроком выпуска 14,2 года и средней процентной ставкой 3,09% в период с января по апрель.

Только в апреле страна выпустила облигации местного правительства на 120,8 млрд юаней. В конце прошлого месяца непогашенный долг местных органов власти Китая составлял почти 32,29 трлн юаней, что соответствует официальному пределу в 37,65 трлн юаней на этот год, сообщило министерство.