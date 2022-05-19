Пекин, , 04:53 — REGNUM Общий объем производства китайской индустрии спутниковой навигации и геолокационных услуг в 2021 году достиг 469 млрд юаней (около $69,6 млрд), что на 16,3% больше в годовом исчислении, согласно отраслевому документу, передает 18 мая агентство Синьхуа.

Спутниковая навигация BeiDou Storm.mg

Китай оставался главным источником международных патентных заявок на спутниковую навигацию в прошлом году, в общей сложности подано 98 000 заявок, говорится в белой книге, выпущенной Китайской ассоциацией глобальных навигационных спутниковых систем и услуг на основе определения местоположения.

Приложения китайской навигационной спутниковой системы BeiDou широко внедряются в бизнес и повседневную жизнь, сказал заместитель главы ассоциации Сунь Чжунлян, добавив, что массовое потребление стало одним из основных секторов для приложений BeiDou.

Sun выделила услуги совместного использования велосипедов, заявив, что количество общих велосипедов, оснащенных чипом позиционирования BeiDou, достигло 5 млн более чем 450 городах по всей стране.