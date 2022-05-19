Нягань, Югра, 19 мая 2022, 04:52 — REGNUM В Нягани (ХМАО) выявили новые случаи заражения африканской чумой свиней. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев на заседании регионального оперштаба.
«С 12 по 15 мая установлены семь ранее не выявленных животных. Всего на сегодняшний день уничтожено 138 особей. Работа будет продолжена, согласно законодательству, в течение 30 дней», — доложил Ямашев.
ИА REGNUM ранее сообщало, что в Югре на территории города Нягани 10 мая 2022 года подтверждён очаг африканской чумы у свиней — выявлен заражённый поросёнок. Это уже второй случай вспышки африканской чумы свиней за год в Ханты-Мансийском автономном округе. Первый произошёл в ноябре 2021 года в Сургутском районе на территории частного крестьянско-фермерского хозяйства «Капсамун». Там было уничтожено более 400 свиней.
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