Нягань, Югра, 19 мая, 2022, 04:52 — ИА Регнум. В Нягани (ХМАО) выявили новые случаи заражения африканской чумой свиней. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев на заседании регионального оперштаба.

Цитата из м/ф «Разочарование». 2018. США Свинья

«С 12 по 15 мая установлены семь ранее не выявленных животных. Всего на сегодняшний день уничтожено 138 особей. Работа будет продолжена, согласно законодательству, в течение 30 дней», — доложил Ямашев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Югре на территории города Нягани 10 мая 2022 года подтверждён очаг африканской чумы у свиней — выявлен заражённый поросёнок. Это уже второй случай вспышки африканской чумы свиней за год в Ханты-Мансийском автономном округе. Первый произошёл в ноябре 2021 года в Сургутском районе на территории частного крестьянско-фермерского хозяйства «Капсамун». Там было уничтожено более 400 свиней.