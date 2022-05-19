Пекин, , 04:50 — REGNUM Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае быстро росла в первые четыре месяца года, поскольку страна стремилась достичь своих целей по сокращению выбросов углерода и углеродной нейтральности, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Зеленая энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

В период с января по апрель мощность ветроэнергетики подскочила на 17,7% в годовом исчислении до примерно 340 млн кВт, в то время как мощность солнечных электростанций достигла 320 млн кВт, увеличившись на 23,6%, по данным Национального энергетического управления.

Согласно данным, к концу апреля общая установленная мощность по производству электроэнергии в стране достигла около 2,41 млрд кВт, что на 7,9% больше в годовом исчислении. Китай объявил, что будет стремиться к максимальному сокращению выбросов углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Страна продвигается вперед в развитии возобновляемых источников энергии, чтобы улучшить свою энергетическую структуру.