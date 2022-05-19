Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Вопрос о принятии Швеции и Финляндии в НАТО, а также стабильности и безопасности в Европе, обсуждался в ходе переговоров американского и шведского министров обороны Ллойда Остина и Петера Хультквиста, 18 мая сообщили в пресс-службе Пентагона.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Остин отметил, что США поддержат заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс. Он добавил, что американская сторона надеется на вклад Швеции в НАТО. Кроме того, глава Пентагона указал на то, что вооруженные силы США и Швеции регулярно проводят совместные учения.

Участники беседы также обсудили ситуацию на Украине и прочность двусторонних отношений в оборонной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Петер Хультквист объявил, что министерство обороны Швеции пока не получало от США каких-либо письменных гарантий по безопасности на период рассмотрения заявки по членству страны в НАТО.

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