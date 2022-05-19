Пекин, 19 мая, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Genetics, китайская исследовательская группа раскрыла молекулярный механизм повышения урожайности и адаптивности рапса, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

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Повышение урожайности рапса играет важную роль в обеспечении страны маслом, сказал представитель Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS) У Сяомин. Тем не менее, молекулярная основа повышения урожайности сортов рапса, посаженных на больших площадях в Китае, ранее не была ясна, добавил У.

Проанализировав геном репрезентативных ресурсов зародышевой плазмы рапса, исследователи из CAAS выявили 628 генетических локусов, которые контролируют 56 важных селекционных признаков рапса, и обнаружили набор генов-кандидатов, которые регулируют тип растения, урожайность и качество рапса.

По словам У, исследование обеспечивает важную теоретическую основу и богатые генетические ресурсы для дальнейшего повышения урожайности рапса.