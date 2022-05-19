Владивосток, 19 мая, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Гуманитарная миссия правительства Приморья вместе со специалистами жизнеобеспечивающих служб побывала в Донецкой Народной Республики — планируется, что один из городов края станет побратимом Тореза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Рисунки детей Донбасса 8 лет, Торез

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Власти Приморья организовали поездку в Торез для оказания помощи в налаживании мирной жизни в разных сферах. Так, например, в области образования городу требуется помощь в организации учебного процесса по российским стандартам. Переход на них сейчас в стадии подготовки. Министр образования региона Эльвира Шамонова побывала в школах и детском саду, где пообщалась с коллегами.

«Мы приехали с целью поддержать, помочь в методических вопросах. На сегодняшний день Министерство образования ДНР поставило вопрос о том, чтобы провести аккредитацию школ именно по российскому стандарту. Поэтому мы, конечно, методическую помощь окажем. Думаю, что скорее всего сюда приедут наши педагоги, которые проведут здесь курсы для своих коллег, воспитателей, классных руководителей и так далее», — пояснила Эльвира Шамонова.

Прорабатывается возможность направить группу детей Тореза на отдых в Россию — в летние оздоровительные лагеря.

Торез с населением около 70 тыс. человек почти не пострадал от боевых действий, но затянувшийся на 8 лет конфликт с Украиной, негативно сказался на состоянии инфраструктуры, социальных объектов и других сфер жизнедеятельности.

Ощущается острая нехватка специалистов, рабочих рук. Многие мужчины ушли защищать свою республику.

По словам главы Тореза Дмитрия Лысенко, они давно не ведут управление городским хозяйством в рамках украинского законодательства и подходов и стремятся получить опыт российских коллег.

Приморская делегация общалась и с жителями города.

«Это открытые, трудолюбивые и добрые люди, которые ждут мира на своей земле», — добавил зампредседателя правительства Приморья Алексей Наздратенко.

Приморский край продолжит оказывать разностороннюю помощь жителям Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуацию в Донбассе и на Украине в сфере здравоохранения обсудили в ходе телефонных переговоров 18 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров и гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.