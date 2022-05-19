Москва, , 04:44 — REGNUM Советские памятники следует забрать из стран Прибалтики, если их власти примут решение о демонтаже, и установить на границе с этими странами. Такое предложение выдвинула спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в опубликованном 19 мая интервью газете «Известия».

Памятник Бронзовому солдату в праздничные дни Mil.ru

«Но если уже дело дойдет до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников, считаю, что их надо России, конечно, забрать, но не везти в Москву или другие регионы. А поставить на границе», — такое заявление сделала Матвиенко.

По мнению спикера Совета Федерации РФ, «Бронзового солдата» нужно будет установить на границе с Эстонией в Ленинградской области, а памятник советским воинам-освободителям Риги — на границе с Латвией. Как пояснила Матвиенко, такое решение позволит людям, для которых эти памятники являются святыней, отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне, просто перейдя границу.

При этом Матвиенко подчеркнула, что Россия со своей стороны должна сделать всё возможное, чтобы сохранить эти памятники на том месте, где они стоят сегодня, потому что таково желание многих жителей прибалтийских государств и это соответствует всем международным договорам.

Возникшую в странах Прибалтики ситуацию с советскими памятниками Матвиенко назвала попыткой переписать историю и стереть из памяти людей уважение к советским воинам-освободителям Европы, в том числе и прибалтийских республик, от фашизма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил Латвии позволить вывезти памятник советским воинам-освободителям Риги, после решения Сейма Латвийской республики и Рижской думы по демонтажу мемориала.

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