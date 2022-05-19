Пекин, 19 мая 2022, 04:42 — REGNUM Китайский пероральный нуклеозидный препарат от COVID-19 под названием VV116 может сократить время выделения вируса на два-три дня при лечении пациентов, инфицированных омикронным штаммом вируса, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.
Исследователи из Фуданьского университета провели открытое проспектовое кагорное исследование для оценки безопасности и эффективности VV116 у 136 пациентов, госпитализированных с вариантом Омикрона с 8 по 24 марта. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Emerging Microbes & Infections, среди участников, получавших стандартное лечение, 60% получили VV116, а 76 пациентов — нет.
Исследователи обнаружили, что у тех из группы лечения, кто получил VV116 в течение пяти дней после их первого положительного теста, среднее время выделения вируса составило 8,56 дней, в то время как у тех, кто был в контрольной группе, среднее время составило 11,13 дня, согласно исследованию.
В общей сложности известно о девяти легких нежелательных явлениях в группе VV116, семь из которых были легкими нарушениями функции печени. Все события разрешились без вмешательства. По словам исследователей, VV116 является безопасным и эффективным пероральным противовирусным препаратом, демонстрирующим улучшенную эффективность при раннем начале инфекции Омикроном.
VV116 начал глобальные испытания у пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени тяжести после того, как было доказано, что он безопасен и хорошо переносится в тестах с участием здоровых людей. Его разработчиками являются несколько институтов Китайской академии наук, а также Шанхайская компания Junshi Biosciences Co., Ltd. и базирующаяся в Сучжоу компания Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.