Пекин, , 04:42 — REGNUM Китайский пероральный нуклеозидный препарат от COVID-19 под названием VV116 может сократить время выделения вируса на два-три дня при лечении пациентов, инфицированных омикронным штаммом вируса, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Исследователи из Фуданьского университета провели открытое проспектовое кагорное исследование для оценки безопасности и эффективности VV116 у 136 пациентов, госпитализированных с вариантом Омикрона с 8 по 24 марта. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Emerging Microbes & Infections, среди участников, получавших стандартное лечение, 60% получили VV116, а 76 пациентов — нет.

Исследователи обнаружили, что у тех из группы лечения, кто получил VV116 в течение пяти дней после их первого положительного теста, среднее время выделения вируса составило 8,56 дней, в то время как у тех, кто был в контрольной группе, среднее время составило 11,13 дня, согласно исследованию.

В общей сложности известно о девяти легких нежелательных явлениях в группе VV116, семь из которых были легкими нарушениями функции печени. Все события разрешились без вмешательства. По словам исследователей, VV116 является безопасным и эффективным пероральным противовирусным препаратом, демонстрирующим улучшенную эффективность при раннем начале инфекции Омикроном.

VV116 начал глобальные испытания у пациентов с COVID-19 средней и тяжелой степени тяжести после того, как было доказано, что он безопасен и хорошо переносится в тестах с участием здоровых людей. Его разработчиками являются несколько институтов Китайской академии наук, а также Шанхайская компания Junshi Biosciences Co., Ltd. и базирующаяся в Сучжоу компания Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.