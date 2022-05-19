Благовещенск, 19 мая, 2022, 04:39 — ИА Регнум. В Приамурье завершилось следствие и утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов области, которого обвиняют в халатности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в региональной прокуратуре.

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Экс-чиновник, по версии следствия, бездействовал и не представил в федеральные министерства документы для реализации инвестиционных программ по строительству сооружений инженерной защиты от паводков. При этом проектно-сметная документация на эти объекты была готова и на её разработку потратили около 40 млн рублей. Таким образом регион не поучил софинансирование из федерального бюджета для строительства защитных сооружений.

«Бюджету Амурской области причинен особо крупный ущерб, а также нарушены права граждан, повторно пострадавших в результате наводнений на территории области, произошедших в 2019 и 2021 годах», — уточнили в ведомстве.

Дело будет направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области состоится суд по делу о халатности, которая привела к падению ребёнка в канализационный люк.