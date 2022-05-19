Харбин, Китай, , 04:35 — REGNUM Недавно было завершено расширение единственного в Китае банка семян для культур холодного региона, что позволило увеличить его емкость для хранения семян с 80 000 до 200 000 образцов, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Семена Александр Погожев, ИА REGNUM

Поскольку гены большинства растений содержатся в их семенах, ресурсы зародышевой плазмы стали носителями генетической информации растений. Банк семян служит наиболее важным средством сохранения таких ресурсов.

Банк зародышевой плазмы сельскохозяйственных культур, расположенный в самой северной провинции Китая Хэйлунцзян, сохранил более 50 000 образцов различных сельскохозяйственных культур. В банке хранится более 2000 образцов дикой сои, растения, находящегося под защитой второго класса в Китае, что составляет 25% от общего объема в стране.

По словам директора центра сохранения и использования ресурсов зародышевой плазмы сельскохозяйственных культур в Хэйлунцзяне Шэнь Чжунбао, после расширения к банку зародышевой плазмы сельскохозяйственных культур были добавлены три среднесрочных хранилища и два краткосрочных хранилища. Также была осуществлена трансформация управления ресурсами в информатизацию и цифровизацию.

В этом году банк ресурсов продолжит сбор и сохранение 20 000 образцов ресурсов зародышевой плазмы сельскохозяйственных культур, включая дикую сою, соевые бобы, кукурузу и рис.