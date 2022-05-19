Вашингтон, 19 мая, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Финансовый крах США может наступить из-за неконтролируемого оказания помощи Украине, написал американский сенатор-республиканец Рэнд Пол в колонке для издания Federalist.

Gage Skidmore Сенатор Рэнд Пол

Он напомнил, что Соединенные Штаты столкнулись с безудержной и невиданной за последние 40 лет инфляцией, а также с перебоями в поставках и государственным долгом в размере 120% от ВВП. Парламентарий считает, что прежде, чем оказывать поддержку Киеву, США должны сначала улучшить ситуацию в своей экономике, а уже после заниматься другими странами.

Пол отметил, что рекордное повышение цен стало следствием «бездумных трат» Белого дома. По мнению республиканца, такая ситуация может сделать неподъемным государственный долг США, который образует «главную угрозу национальной безопасности» страны.

Он подчеркнул, что за последние два года Соединенные Штаты «взяли кредитов больше, чем когда-либо раньше». Сенатор также сообщил, что если в США одобрят новый пакет помощи Украине, то общий объем поддержки Киева со стороны Вашингтона, начиная с 2014 года достигнет $60 млрд, а это почти в десять раз больше того, что выделяется в год на американские исследования онкологических заболеваний.

Кроме того, Пол добавил, что Соединенные Штаты оказались не только на пороге финансового краха, но и вплотную приблизились к вооруженному конфликту с другой крупной державой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рэнд Пол заблокировал в сенате Конгресса США рассмотрение инициативы в выделении дополнительной помощи Украине в размере $40 млрд.