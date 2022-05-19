Пекин, 19 мая, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Китайские исследователи обнаружили, что стимуляция обоняния может напрямую влиять на развитие злокачественной глиомы, смертельной опухоли головного мозга, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, только половина всех пациентов с глиомой выживают более 15 месяцев с момента обнаружения у них опухоли. Ранее оставалось неясным, могут ли внешние сенсорные стимулы непосредственно влиять на генез злокачественной глиомы в нормальных условиях жизни.

Исследовательская группа из Чжэцзянского университета построила модель мыши, имитирующую генез глиомы в человеческом мозге, и они обнаружили, что глиома преимущественно возникает в обонятельной луковице, нервной структуре переднего мозга.

Дальнейшие эксперименты показали, что манипулирование активностью нейронов обонятельных рецепторов у мышей влияло на развитие глиомы. Объем глиомы значительно уменьшался, когда активность нейронов подавлялась, в то время как обратное было верно, когда активность нейронов была активирована.

Ожидается, что полученные результаты помогут лучше понять генез глиомы и предоставят новые идеи для профилактики, раннего вмешательства и лечения рака, сказал руководитель группы Лю Чун.