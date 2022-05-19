Владивосток, , 04:34 — REGNUM Депутат Думы Владивостока от КПРФ Виктор Каменщиков был задержан на границе Мексики при попытке перебраться в США, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Флаг КПРФ Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Читайте также: Уголовное дело депутата Приморья передали в суд

По закону пойманного перебежчика должны посадить в так называемую тюрьму для мигрантов до выяснения всех обстоятельств. Причина задержания неизвестна. Однако, описанный путь в США через соседнюю Мексику стал своеобразным «лайфхаком» для оппозиционеров Приморья.

Выходя на одиночные пикеты и ведя публичную протестную деятельность, они формируют себе потрфолио для последующих заявлений о политическом преследовании и предоставлении политического убежища.

Каменщиков считается протеже депутата Законодательного собрания Приморья Артема Самсонова, который находится в СИЗО в процессе по уголовному делу.

Задержанный коммунист попал в Думу Владивостока в 2019 году, заменив Александра Глебова, сложившего полномочия по личным обстоятельствам.

Известно, что Виктор Каменщиков заявил в феврале о готовности выйти из партии в связи с тем, что не поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

В США у него есть ребёнок, получивший гражданство этой страны в связи с тем, что был рожден на ее территории.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Приморья утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артёма Самсонова, который обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14 лет.