Чунцин, Китай, , 04:29 — REGNUM Один человек погиб и несколько получили ранения в результате падения автобуса в речную канаву в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая 18 мая, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Авария произошла примерно в 16:10 по местному времени, когда автобус, перевозивший 20 человек, скатился в придорожную речную канаву в городе Мяоба уезда Чэнкоу, сообщает окружной отдел по связям с общественностью. Один человек скончался после того, как неотложная медицинская помощь оказалась безуспешной, а один человек получил тяжелые травмы.

В настоящее время проводится как спасательная операция, так и расследование причин аварии. 49-местный автобус выполнял междугороднее автобусное сообщение между центром города Чунцин и отдаленным уездом Чэнкоу, расположенным почти в 400 километрах отсюда.