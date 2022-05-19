Сингапур, 19 мая 2022, 04:28 — REGNUM Выезд из Сингапура вскоре начнёт фиксировать система автоматического биометрического пограничного контроля. Об этом со ссылкой на министра-координатора по вопросам национальной безопасности Тео Чи Хина 19 мая сообщает газета Straits Times.
Власти города-государства рассчитывают, что биометрический контроль, который уже в этом году начнёт постепенно внедряться на всех пунктах пересечения границы, будет полезен местным жителям, иностранным туристам и постоянно проживающим в Сингапуре гражданам других стран.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Сингапура назвало ряд причин, из-за которых индонезийскому исламскому проповеднику отказали во въезде в страну.
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