Сингапур, , 04:28 — REGNUM Выезд из Сингапура вскоре начнёт фиксировать система автоматического биометрического пограничного контроля. Об этом со ссылкой на министра-координатора по вопросам национальной безопасности Тео Чи Хина 19 мая сообщает газета Straits Times.

Сингапур

Тео Чи Хин «Мы разрабатываем инициативу, когда при выезде из Сингапура не потребуется предъявлять паспорт, посадочный талон или другой проездной документ, достаточно будет лишь биометрических показателей… Это позволит не только ускорить процедуры контроля, но и будет способствовать укреплению безопасности, в том числе на фоне пандемии коронавируса».

Власти города-государства рассчитывают, что биометрический контроль, который уже в этом году начнёт постепенно внедряться на всех пунктах пересечения границы, будет полезен местным жителям, иностранным туристам и постоянно проживающим в Сингапуре гражданам других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Сингапура назвало ряд причин, из-за которых индонезийскому исламскому проповеднику отказали во въезде в страну.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Сингапура назвало причину отказа во въезде индонезийскому проповеднику