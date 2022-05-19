Лхаса, Китай, , 04:26 — REGNUM Изображения мунтжака Феа, редкого вида мунтжака, были недавно сделаны в уезде Медог Тибетского автономного района на юго-западе Китая, сообщило местное управление лесного хозяйства и пастбищ, передает 18 мая агентство Синьхуа.

Николай Рерих. Брахмапутра

Сотрудники регионального института лесного хозяйства заметили четкие изображения редких видов, просматривая данные, записанные инфракрасными камерами, установленными в округе. По данным администрации, инфракрасные камеры засняли более 1200 фотографий мунтжака Феа, что стало первым четким изображением этого вида почти за 40 лет в Тибете.

Скелеты мунтжака Феа были обнаружены в тибетском Ньингчи между 1982 и 1983 одами. Администрация заявила, что распространение, численность популяции и существующий статус этого вида в дикой природе до сих пор остаются неизвестными.

«Это открытие помогает прояснить связь между мунтжаком Феа и другими видами мунтжака, а также иллюстрирует богатое биоразнообразие Большого каньона Ярлунг-Цангпо», — сказал представитель администрации Чжан Цзяпин .

Большой каньон Ярлунг-Цангпо — самый глубокий каньон в мире с максимальной глубиной 6 009 метров.