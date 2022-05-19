Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в частной тбилисской клинике «Вивамед», проходит медицинские обследования, в том числе и психиатрическое, сообщает 18 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саакашвили Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Саакашвили продолжает находиться в режиме наблюдения в терапевтическом отделении. Сегодня мы пригласили группу психиатров, провели обследования, а вчера сделали полную компьютерную томографию… лабораторные данные на самом деле не ухудшились», — заявила, выступая перед журналистами, директор клиники Нино Надирадзе.

Надирадзе подчеркнула, что все обследования проводятся исключительно с разрешения самого Саакашвили, который консультируется со своим персональным врачом. По её словам, экс-президент выражает лечашим его врачам полное доверие и не проявляет никакого недовольства ими. Также все сведения медицинского характера о лечении Саакашвили после его разрешения незамедлительно пересылаются грузинскому омбудсмену.

Надирашвили заявила, что врачи клиники делают всё необходимое для того, чтобы пациент выздоровел.

Напомним, что Саакашвили был переведён в клинику «Вивамед» из тюрьмы №12 города Рустави.