Улан-Батор, 19 мая, 2022, 04:25 — ИА Регнум. В одной из гостиниц Улан-Батора 17 мая открылась фотовыставка «Тревога! Украина», организованная украинской общественной организацией в Монголии и почетным консулом Украины в Монголии Томор-Очирыном Монхбатом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

В начале церемонии выставки почтили память жертв войны в Украине и их семей минутой молчания.

Глава НПО «Украинцы в Монголии» Игорь Домин утверждает, что целью организаторов было «донести до народа Монголии правду о том, что происходит в Украине, чтобы монгольский народ получал информацию из разных источников и отличал истинность любого события».

В церемонии открытия выставки участвовали послы Европейского Союза, Канады и США, постоянный представитель Всемирного банка в Монголии, политические и общественные деятели.

«Европейский союз впервые поставляет оружие своим странам-партнерам. На сегодняшний день Европейский союз предоставил Украине более миллиарда евро в виде военной помощи», — заявил глава Представительства ЕС, посол в Монголии Аксель Никез.

ИА REGNUM отмечает, что ранее, несмотря на активное давление со стороны США и ЕС, руководство Монголии отказалось присоединиться к санкциям против России.

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