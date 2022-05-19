Пекин, 19 мая 2022, 04:20 — REGNUM Китайский поставщик телекоммуникационных услуг запустил смартфон с использованием квантовой технологии, которая может гарантировать, что пользовательский чат на устройстве практически «не поддается взлому», сообщает агентство Синьхуа.
Запущенный China Telecom Tianyi No.1 2022 представляет собой смартфон, оснащенный модулем шифрования с квантовой защитой и специальной SIM-картой, которая может шифровать и расшифровывать голосовые вызовы по телефону с помощью распределения квантовых ключей, сообщает Science Daily.
Телекоммуникационный гигант и стартап QuantumCTeck создали совместное предприятие в 2021 году для разработки квантовой связи и вывода на рынок оригинального ноу-хау. Китайские ученые, некоторые из которых были частью команды основателей QuantumCTeck, протестировали распределение квантовых ключей с помощью первого в мире квантового спутника Micius, запущенного в августе 2016 года.
В отличие от традиционной криптографии, технология использует одиночные фотоны в состояниях квантовой суперпозиции, которые применяются во встроенном квантовом ключе, чтобы гарантировать безусловную диалога безопасность между удаленными сторонами.
Квантовая суперпозиция — это фундаментальный принцип квантовой механики, утверждающий, что, подобно волнам в классической физике, любые два или более квантовых состояния могут быть сложены (наложены) вместе. Таким образом, сообщение «не поддается взлому», поскольку любая попытка перехвата ключа будет немедленно известна как отправителю, так и предполагаемому получателю.
«Когда пользователь инициирует чат с квантовой защитой, секретный ключ будет сгенерирован случайным образом, чтобы подтвердить его или ее личность. После проверки квантовая сеть сгенерирует новый ключ в реальном времени для шифрования голосовых данных. Ключ генерируется случайным образом, его трудно взломать и он отбрасывается сразу после вызова», — сказал инженер QuantumCTeck Чжан Жутун.
Услуга доступна, когда и отправители, и получатели используют квантовый телефон.