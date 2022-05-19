Пекин, , 04:20 — REGNUM Китайский поставщик телекоммуникационных услуг запустил смартфон с использованием квантовой технологии, которая может гарантировать, что пользовательский чат на устройстве практически «не поддается взлому», сообщает агентство Синьхуа.

Квантовый процессор

Запущенный China Telecom Tianyi No.1 2022 представляет собой смартфон, оснащенный модулем шифрования с квантовой защитой и специальной SIM-картой, которая может шифровать и расшифровывать голосовые вызовы по телефону с помощью распределения квантовых ключей, сообщает Science Daily.

Телекоммуникационный гигант и стартап QuantumCTeck создали совместное предприятие в 2021 году для разработки квантовой связи и вывода на рынок оригинального ноу-хау. Китайские ученые, некоторые из которых были частью команды основателей QuantumCTeck, протестировали распределение квантовых ключей с помощью первого в мире квантового спутника Micius, запущенного в августе 2016 года.

В отличие от традиционной криптографии, технология использует одиночные фотоны в состояниях квантовой суперпозиции, которые применяются во встроенном квантовом ключе, чтобы гарантировать безусловную диалога безопасность между удаленными сторонами.

Квантовая суперпозиция — это фундаментальный принцип квантовой механики, утверждающий, что, подобно волнам в классической физике, любые два или более квантовых состояния могут быть сложены (наложены) вместе. Таким образом, сообщение «не поддается взлому», поскольку любая попытка перехвата ключа будет немедленно известна как отправителю, так и предполагаемому получателю.

«Когда пользователь инициирует чат с квантовой защитой, секретный ключ будет сгенерирован случайным образом, чтобы подтвердить его или ее личность. После проверки квантовая сеть сгенерирует новый ключ в реальном времени для шифрования голосовых данных. Ключ генерируется случайным образом, его трудно взломать и он отбрасывается сразу после вызова», — сказал инженер QuantumCTeck Чжан Жутун.

Услуга доступна, когда и отправители, и получатели используют квантовый телефон.