Пекин, , 04:10 — REGNUM Два китайских эксперта в области здравоохранения выразили уверенность в политике Китая в области профилактики эпидемий и борьбы с ними, заявив, что страна выиграет битву с COVID-19 благодаря постоянным усилиям, сообщает 17 мая агентство Синьуха.

Эксперт совместного механизма Госсовета КНР по профилактике и борьбе с COVID-19 Ма Сяочунь сказала, что Китай должен придерживаться того, что доказало свою успешность в сдерживании эпидемии на небольшой территории и сокращении числа крупномасштабных вспышек.

Практика доказала, что меры профилактики и контроля в Китае являются научными и эффективными, сказала Ма, который также является директором отделения интенсивной терапии при Первой больнице Китайского медицинского университета.

«Мы верим, что перед лицом эпидемии мы победим до тех пор, пока будем придерживаться намеченного курса», — сказала Ма.

Строгие меры профилактики и контроля необходимы для защиты жизни подавляющего большинства людей, сказал вице-президент больницы Медицинского союзного колледжа Пекина Ду Бинь.

Ду добавил, что любое ослабление мер по предотвращению и контролю приведет к серьезным последствиям, учитывая ситуацию в Китае. Отметив, что значительная доля тяжелых случаев в текущей волне не была вакцинирована, Ду призвал лиц, имеющих право на вакцинацию, своевременно пройти вакцинацию, поскольку данные показывают, что вакцинация остается эффективной в снижении риска тяжелых заболеваний и смерти.