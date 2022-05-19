Пекин, 19 мая 2022, 04:10 — REGNUM Два китайских эксперта в области здравоохранения выразили уверенность в политике Китая в области профилактики эпидемий и борьбы с ними, заявив, что страна выиграет битву с COVID-19 благодаря постоянным усилиям, сообщает 17 мая агентство Синьуха.
Эксперт совместного механизма Госсовета КНР по профилактике и борьбе с COVID-19 Ма Сяочунь сказала, что Китай должен придерживаться того, что доказало свою успешность в сдерживании эпидемии на небольшой территории и сокращении числа крупномасштабных вспышек.
Практика доказала, что меры профилактики и контроля в Китае являются научными и эффективными, сказала Ма, который также является директором отделения интенсивной терапии при Первой больнице Китайского медицинского университета.
Строгие меры профилактики и контроля необходимы для защиты жизни подавляющего большинства людей, сказал вице-президент больницы Медицинского союзного колледжа Пекина Ду Бинь.
Ду добавил, что любое ослабление мер по предотвращению и контролю приведет к серьезным последствиям, учитывая ситуацию в Китае. Отметив, что значительная доля тяжелых случаев в текущей волне не была вакцинирована, Ду призвал лиц, имеющих право на вакцинацию, своевременно пройти вакцинацию, поскольку данные показывают, что вакцинация остается эффективной в снижении риска тяжелых заболеваний и смерти.