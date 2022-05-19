Пекин, , 04:06 — REGNUM Китай будет содействовать трансграничному обмену публикациями в доступном формате посредством сотрудничества с международными организациями, такими как Всемирная организация интеллектуальной собственности, сообщает агентство Синьхуа.

Книги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экземпляры изданий в доступном формате, в том числе книги со шрифтом Брайля, книги с крупным шрифтом и аудиокниги, являются наиболее эффективными способами для людей с нарушениями зрения или нарушениями восприятия текста приобщиться к культуре и получить образование.

Но у них высокие затраты на лицензирование авторских прав, сказала заместитель начальника отдела управления авторскими правами Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чжао Сюлин на пресс-конференции.

Марракешский договор об облегчении доступа к опубликованным произведениям для слепых, слабовидящих или других лиц с ограниченными возможностями печати, вступивший в силу 5 мая в Китае, предписывает делать копии в доступном формате без получения разрешения правообладателей.

Статистика показывает, что в Китае насчитывается около 17,3 млн человек с нарушениями зрения, а число жителей с ограниченными возможностями печати еще выше. Из миллионов книг, издаваемых по всему миру каждый год, менее 10% доступны в доступных форматах. По словам Чжао, договор облегчает трансграничный обмен и импорт экземпляров публикаций в доступном формате и решает проблему их нехватки.

После его введения в действие в Китае ресурсы произведений, доступных для читателей с ограниченными возможностями печати в стране, будут еще больше расширены, а затраты также будут еще больше сокращены, добавила Чжао.