Берлин, , 04:06 — REGNUM Антироссийские санкции Запада не смогли нанести ощутимого ущерба России из-за отказа Китая, Индии, Турции и Бразилии поддержать экономические ограничения. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично», — заявили в издании.

Газета отмечает, что экономика России остается устойчивой, несмотря на усиливающееся санкционное давление западных стран. По мнению авторов статьи, Москве удалось избежать финансового кризиса и серьезного падения ВВП. При этом газета признает, что рубль быстро оправился после резкого падения курса.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз пока не может договориться по шестому пакету санкций против России. По его словам, среди стран ЕС пока нет единого мнения по введению против России нефтяного эмбарго.