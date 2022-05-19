Пекин, 19 мая, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Слабовидящие или другие люди с ограниченными возможностями в Китае получат больший доступ к книгам, защищенным авторским правом, после вступления в силу в Китае международного Марракешского договора, сообщает агентство Синьхуа.

jarmoluk Книги

Предназначенный «для облегчения доступа к опубликованным произведениям для слепых, слабовидящих или других лиц с ограниченными возможностями печати», договор получил широкое освещение в китайских СМИ после того, как он вступил в силу 5 мая в Китае. В стране насчитывается 17,3 млн человек с нарушениями зрения, а число читателей с ограниченными возможностями печати еще больше.

Для этих людей наиболее эффективным способом познакомиться с культурой и получить образование является чтение произведений, написанных шрифтом Брайля, крупным шрифтом, аудиоверсиями и другими доступными форматами. Однако им было отказано в доступе к безбарьерным материалам для чтения в основном из-за ограничений авторского права, сказала Чжао Сюлин.

Чжао является заместителем начальника отдела управления авторскими правами Отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Марракешский договор предписывает создавать копии в доступном формате без получения разрешения от правообладателей, позволяя большему числу людей с нарушениями зрения пользоваться более справедливыми правами в приобретении культуры и получении образования.

Менее 10 млн публикуемых работ по всему миру каждый год доступны в доступных форматах для людей с ограниченными возможностями по зрению.

С 2016 по 2020 год в Китае было опубликовано более 10 000 защищенных авторским правом работ в безбарьерных форматах. Но это число было намного меньше, чем количество книг и периодических изданий, опубликованных в тот период, и не могло удовлетворить спрос людей с ограниченными возможностями печати, добавила Чжао.

Она также отметила, что Китай в последние годы неоднократно пересматривал свое законодательство об авторском праве, чтобы устранить связанные с авторским правом препятствия для людей с ограниченными возможностями печати, проводя законодательную подготовку к ратификации и осуществлению договора.